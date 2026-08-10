До 13 выросло число граждан, погибших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

До 13 выросло число погибших в результате атаки дронов ВСУ на Нижнекамск До 13 выросло число граждан, погибших при атаке дронов ВСУ на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.До 13 выросло число мирных граждан, погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщило правительство Республики Татарстан.

На данный момент известно о 13 погибших людях, среди них один ребенок говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере МАХ

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. Пострадали 39 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

10 августа в Татарстане объявлен днем траура.