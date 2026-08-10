Москва10 авгВести.До 13 выросло число мирных граждан, погибших в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщило правительство Республики Татарстан.
На данный момент известно о 13 погибших людях, среди них один ребенокговорится в сообщении, опубликованном в мессенджере МАХ
Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по жилому сектору и объектам промышленности. Пострадали 39 человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.
10 августа в Татарстане объявлен днем траура.