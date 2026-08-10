Траур по погибшим объявлен в Татарстане после атак ВСУ на Нижнекамск

Траур по погибшим объявлен в Татарстане после атак ВСУ Траур по погибшим объявлен в Татарстане после атак ВСУ на Нижнекамск

Москва10 авг Вести.Траур по погибшим объявлен в Республике Татарстан после атак украинских беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Решением Раиса Татарстана Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. В результате террористической агрессии погибли несколько человек — точное число пока не известно.

Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнмх, Чистополе.