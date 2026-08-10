Минниханов: в Нижнекамске дроны ВСУ били в том числе по гражданским объектам

В Нижнекамске дроны ВСУ били в том числе по гражданским объектам Минниханов: в Нижнекамске дроны ВСУ били в том числе по гражданским объектам

Москва10 авг Вести.Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников — враг бил в том числе и по гражданским объектам. Об этом сообщила глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. В результате террористической агрессии погибли 12 человек, еще 39 пострадали. В настоящее время 28 человек, среди которых один ребенок, находятся на лечении в больницах.

В республике объявлен траур по погибшим.