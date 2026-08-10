Москва10 авгВести.Нижнекамск подвергся массированной атаке украинских беспилотников — враг бил в том числе и по гражданским объектам. Об этом сообщила глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим будет оказана вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. В результате террористической агрессии погибли 12 человек, еще 39 пострадали. В настоящее время 28 человек, среди которых один ребенок, находятся на лечении в больницах.
В республике объявлен траур по погибшим.