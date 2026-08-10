После атаки ВСУ на Нижнекамск госпитализированы 28 человек, в том числе ребенок

После атаки ВСУ на Нижнекамск госпитализированы 28 пострадавших После атаки ВСУ на Нижнекамск госпитализированы 28 человек, в том числе ребенок

Москва10 авг Вести.В результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск госпитализированы 28 пострадавших, в том числе один ребенок. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минздрава РФ.

По оперативным данным, в больницы … доставлены 28 пострадавших … , в том числе 1 ребенок приводит ТАСС слова собеседника

Отмечается, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. В результате террористической агрессии погибли 12 человек, еще 39 пострадали.

Решением главы Татарстана Рустама Минниханова в республике объявлен траур по погибшим.