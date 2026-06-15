Жители атакованного БПЛА дома в Нижнекамске забрали из квартир документы и вещи

Жители атакованного БПЛА дома в Нижнекамске забрали из квартир документы Жители атакованного БПЛА дома в Нижнекамске забрали из квартир документы и вещи

Москва15 июн Вести.В Нижнекамске жителям многоквартирного дома, поврежденного при атаке украинских БПЛА, разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Утром 12 июня Татарстан подвергся массированной атаке со стороны противника. Один из дронов попал в жилой дом на улице Чабьинской, 3. В результате пострадали 4 мирных жителя.

Продолжается работа по ликвидации последствий происшествия... В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций, готовится необходимая документация для демонтажа поврежденных элементов. После этого подрядная организация приступит к восстановительным работам и капитальному ремонту здания… После обследования здания жильцы получили возможность зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и самые необходимые вещи. Сотрудники спасательных служб также помогли эвакуировать домашних животных — котов, грызунов, рыб и черепаху передали их хозяевам написал Беляев в своем канале в мессенджере МАХ

Он также отметил, что все жители дома расселены: некоторые разместились у родственников и близких; кому была необходима помощь — организовано проживание в санатории и пунктах временного размещения.