В ПВР разместили более 20 жильцов атакованного дроном дома в Нижнекамске

Более 20 жильцов дома в Нижнекамке, по которому ударил БПЛА, разместили в ПВР В ПВР разместили более 20 жильцов атакованного дроном дома в Нижнекамске

Москва12 июн Вести.Более 20 человек из атакованного дроном ВСУ дома в Нижнекамске разместили в ПВР. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в Telegram-канале.

Он уточнил, что с завтрашнего дня, то есть с 13 июня, всех их отправят в гостиницу. Там они смогут остаться до полного восстановления дома.

Более 20 человек сейчас размещаются в лагере "Алмаш". По моему решению с завтрашнего дня все нуждающиеся будут переведены в гостиницу говорится в сообщении Беляева

Он уточнил, что с каждой семьей ведется индивидуальная работа.

Ранее стало известно, что в результате удара украинского дрона по жилому дому в Нижнекамске пострадали четыре человека. Трое из них в удовлетворительном состоянии с острой реакцией на стресс, у четвертого – осколочное ранение нижней челюсти.