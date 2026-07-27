Жителей пострадавшего при атаке БПЛА дома в Керчи разместят в ПВР

Жильцов поврежденного при атаке БПЛА дома в Керчи отселят в ПВР Жителей пострадавшего при атаке БПЛА дома в Керчи разместят в ПВР

Москва27 июл Вести.Жильцов дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА на Керчь днем 27 июля, отселят в пункт временного размещения, сообщил глава города Иван Кошель.

По последним данным, при атаке беспилотника на многоквартирный дом пострадали 10 человек, трое из них, в том числе ребенок, госпитализированы.

Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещения написал Кошель

Специальная комиссия начнет оценку ущерба 28 июля. Администрация совместно с волонтерами предоставила пленку, чтобы временно закрыть проемы, добавил глава города.