Москва27 июлВести.Жильцов дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА на Керчь днем 27 июля, отселят в пункт временного размещения, сообщил глава города Иван Кошель.
По последним данным, при атаке беспилотника на многоквартирный дом пострадали 10 человек, трое из них, в том числе ребенок, госпитализированы.
Керчане, чьи квартиры пострадали, будут отселены в пункт временного размещениянаписал Кошель
Специальная комиссия начнет оценку ущерба 28 июля. Администрация совместно с волонтерами предоставила пленку, чтобы временно закрыть проемы, добавил глава города.