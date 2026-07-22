Власти Крыма: число раненых при ударе беспилотника по Ялте выросло до 17

17 человек пострадали при атаке БПЛА в Ялте Власти Крыма: число раненых при ударе беспилотника по Ялте выросло до 17

Москва22 июл Вести.Число пострадавших при ночной атаке беспилотника на Ялту в среду, 22 июля, увеличилось до 17 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информационной политике Олег Крючков.

По уточненным данным, во время ночной атаки врага в Ялте ранено семнадцать мирных жителей написал Крючков

По его словам, изначально сообщалось о 13 раненых. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще шестерых доставили в больницу.

Советник главы республики подчеркнул, что удар ВСУ носил преднамеренный характер.

Атака была целенаправленной. Перепутать многоэтажку с подстанцией нельзя. Рядом с ней нет военных объектов и объектов энергетики заявил Крючков

В ночь на 22 июля под удары ВСУ попали и другие южные регионы страны. В Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края ранения получили более десяти человек. В Армавире Краснодарского края один местный житель погиб.

Как сообщали в Министерстве обороны России, за ночь силы противовоздушной обороны сбили 242 беспилотника ВСУ. Атаке подверглись 17 российских регионов, в том числе Ленинградская, Тульская и Новгородская области, а также Московский регион.