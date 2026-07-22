Семь квартир выгорело в многоэтажке в Ялте после атаки украинского БПЛА

Стали известны подробности ночного удара БПЛА по многоэтажке в Ялте Семь квартир выгорело в многоэтажке в Ялте после атаки украинского БПЛА

Москва22 июл Вести.Сильный пожар, возникший в одной из многоэтажек в Ялте после ночного удара украинского БПЛА, тушили 4 часа, выгорело несколько квартир, передает ГТРК "Крым" со ссылкой на помощника главы республики Ольгу Курлаеву.

Она сообщила, что произошло частичное обрушение фасадной части здания.

Выгорели 7 квартир. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек говорится в сообщении

Курлаева подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что 17 человек пострадали.

Шесть из них находятся в стационаре, трое – в тяжелом состоянии. Другим пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь, уточнила она.