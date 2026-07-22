В Ялте врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Ялте стабильное, сообщили медики В Ялте врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Москва22 июл Вести.В Ялте медики рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом. Семь человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое уже выписаны. Об этом сообщает ИС "Вести" со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части Дениса Дремова.

Отмечается, что всего в результате удара пострадали 17 человек, 10 из них обратились в Федеральное медико-биологическое агентство.

Основные травмы - осколочные ранения, один пациент пострадал от отравления угарным газом. Трое пострадавших на момент госпитализации были в тяжелом состоянии, но сейчас они стабилизированы.

У троих изначально было тяжелое состояние, но в данный момент они стабилизированы. Все находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое – в легкой. И двое уже выписаны цитирует Дениса Дремова ИС "Вести"

Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.

В результате атаки возник сильный пожар, произошло частичное обрушение фасада. Огонь уничтожил семь квартир. Из дома были эвакуированы 350 человек.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.