Москва22 июлВести.В Ялте медики рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом. Семь человек были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, двое уже выписаны. Об этом сообщает ИС "Вести" со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части Дениса Дремова.
Отмечается, что всего в результате удара пострадали 17 человек, 10 из них обратились в Федеральное медико-биологическое агентство.
Основные травмы - осколочные ранения, один пациент пострадал от отравления угарным газом. Трое пострадавших на момент госпитализации были в тяжелом состоянии, но сейчас они стабилизированы.
У троих изначально было тяжелое состояние, но в данный момент они стабилизированы. Все находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое – в легкой. И двое уже выписаныцитирует Дениса Дремова ИС "Вести"
Людям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая.
В результате атаки возник сильный пожар, произошло частичное обрушение фасада. Огонь уничтожил семь квартир. Из дома были эвакуированы 350 человек.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.