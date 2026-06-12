Москва12 июнВести.Эвакуированные жильцы дома в Нижнекамске (Татарстан), в который утром 12 июня врезался украинский беспилотник, временно размещены в лагере "Алмаш", ждать окончания восстановительных работ они будут в санатории, сообщил мэр города Радмир Беляев.
Он навестил людей и посмотрел, как они обустроились.
Всем предоставлено необходимое, организованы горячее питание, питьевая вода и комфортные условия для временного проживания. Пообщался с каждой семьей, ответил на все вопросынаписал Беляев в Telegram-канале
Градоначальник проинформировал, что после завершения обследования дома жильцы смогут зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и необходимые вещи. После этого они заселятся в санаторий.
Мэр рассказал, что люди настроены оптимистично и относятся к происходящему с пониманием. Со своей стороны, он заверил, что каждой семье будет оказана вся необходимая помощь.
Беляев сообщил также что у одной из эвакуированных жительниц, Софьи Комлевой 12 июня день рождения – ей исполнилось 20 лет.
Поздравил Софью с днем рождения, пожелал ей и всем жителям скорейшего возвращения домой, спокойствия, здоровья и только добрых событий впередирассказал Беляев
После удара ВСУ по жилому дому в Нижнекамске увезли в больницу четверых пострадавших. По данным медиков, состояние троих удовлетворительное с острой реакцией на стресс, у четвертого диагностировано осколочное ранение нижней челюсти, поэтому его перевели в хирургию.