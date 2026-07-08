Украинский БПЛА сбили над Татарстаном Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник

Москва8 июл Вести.Украинский беспилотник сбили в небе над Татарстаном. Об этом сообщает РБК со ссылкой Минобороны РФ.

Уточняется, что ночью – с 20.00 7 июля до 8.00 8 июля – в Татарстане перехватили и уничтожили один дрон ВСУ. По всей стране за этот же период ликвидировали 415 беспилотников противника.

По имеющимся данным, атакован был Нижнекамский район.

Все экстренные и специальные службы работают на местах, последствия оперативно устраняются цитирует издание главу муниципалитата Радмира Беляева

Отмечается, что отдельные предприятия Нижнекамска были повреждены.