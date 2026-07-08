Москва8 июлВести.Украинский беспилотник сбили в небе над Татарстаном. Об этом сообщает РБК со ссылкой Минобороны РФ.
Уточняется, что ночью – с 20.00 7 июля до 8.00 8 июля – в Татарстане перехватили и уничтожили один дрон ВСУ. По всей стране за этот же период ликвидировали 415 беспилотников противника.
По имеющимся данным, атакован был Нижнекамский район.
Все экстренные и специальные службы работают на местах, последствия оперативно устраняютсяцитирует издание главу муниципалитата Радмира Беляева
Отмечается, что отдельные предприятия Нижнекамска были повреждены.