В Татарстане ночью силами ПВО сбит украинский беспилотник Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Татарстаном минувшей ночью

Москва23 июл Вести.В ночь на 23 июля над территорией Татарстана силами противовоздушной обороны был ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на Министерство обороны России.

Над Татарстаном ночью сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в публикации

В связи с угрозой в регионе действовал режим беспилотной опасности, который объявлялся в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Зеленодольске, Казани, Лениногорске, Набережных Челнах и Нижнекамске. В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На данный момент режим беспилотной опасности и ограничения в аэропортах в Татарстане сняты.

По данным Минобороны, всего за ночь над регионами России расчеты ПВО перехватили и уничтожили 223 беспилотника ВСУ. В Приволжском федеральном округе дроны также сбивали в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях.