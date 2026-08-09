Москва9 авгВести.В нескольких городах в Татарстане объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.
В частности, с такой опасностью столкнулись Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск, Чистополь и Заинск.
Необходимо принять меры безопасностиподчеркивается в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее 9 августа в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.