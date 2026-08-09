В шести городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в шести городах Татарстана

Москва9 авг Вести.В нескольких городах в Татарстане объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил республиканский главк МЧС России.

В частности, с такой опасностью столкнулись Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Альметьевск, Чистополь и Заинск.

Необходимо принять меры безопасности подчеркивается в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 9 августа в Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы.