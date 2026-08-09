Опасность атаки БПЛА объявили в Чувашии и Татарстане

В Чувашии и Татарстане объявили опасность атаки БПЛА Опасность атаки БПЛА объявили в Чувашии и Татарстане

Москва9 авг Вести.На территории Чувашии и Татарстана сработала воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили республиканские главки МЧС России.

В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности! говорится в канале регионального МЧС в мессенджере MAX

Предупреждение о беспилотной опасности также распространено по каналу МЧС в Татарстане.

Ранее ночью 9 августа беспилотная опасность была объявлена в Самарской и Ульяновской областях.