Москва9 авгВести.На территории Чувашии и Татарстана сработала воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили республиканские главки МЧС России.
В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности!говорится в канале регионального МЧС в мессенджере MAX
Предупреждение о беспилотной опасности также распространено по каналу МЧС в Татарстане.
Ранее ночью 9 августа беспилотная опасность была объявлена в Самарской и Ульяновской областях.