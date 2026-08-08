Татарстану, Чувашии и Самарской области угрожает беспилотная опасность Беспилотная опасность угрожает Татарстану, Чувашии и Самарской области

Москва8 авг Вести.На территории Татарстана, Чувашии и Самарской области введен режим беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщили власти регионов в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность " предупредил жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

В каналах республиканских служба МЧС опубликовано оповещение для жителей Татарстана и Чувашии.

Ранее ночью 8 августа в нескольких регионах Центральной России, в том числе в Подмосковье, объявлялась ракетная опасность.