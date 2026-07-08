Москва8 июлВести.В десяти городах в Татарстане, включая Казань, сработала воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.
По данным ведомства, перед опасностью ударов БПЛА также Зеленодольск, Чистополь, Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, а также Нижнекамск, Елабуга, Заинск и Набережные Челны.
Необходимо принять меры безопасностипредупреждает МЧС в своем канале в мессенджере MAX
Ранее 8 июля Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Казани.