Воздушная тревогах из-за БПЛА объявлена в Казани и еще девяти городах Татарстана

В десяти городах Татарстана, включая Казань, объявлена угроза атаки БПЛА Воздушная тревогах из-за БПЛА объявлена в Казани и еще девяти городах Татарстана

Москва8 июл Вести.В десяти городах в Татарстане, включая Казань, сработала воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

По данным ведомства, перед опасностью ударов БПЛА также Зеленодольск, Чистополь, Бугульма, Альметьевск, Лениногорск, а также Нижнекамск, Елабуга, Заинск и Набережные Челны.

Необходимо принять меры безопасности предупреждает МЧС в своем канале в мессенджере MAX

Ранее 8 июля Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Казани.