СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Следком возбудил дело о теракте в связи с ракетным ударом ВСУ по Воронежу СК возбудил уголовное дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Москва22 июн Вести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки Вооруженных формирований Украины на Воронеж. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа говорится в публикации на платформе MAX

По данным ведомства, 22 июня украинские военные нанесли удары с применением ракет по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

В настоящее время на местах работают следователи и сотрудники оперативных служб. Они изымают предметы, имеющие значение для расследования. Все необходимые экспертизы будут назначены в ближайшее время.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Каждому причастному к этому преступлению со стороны украинских вооруженных формирований будет дана правовая оценка.