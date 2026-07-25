Москва25 июлВести.В связи с атакой ВСУ на базы отдыха в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По предварительным данным, в ночь на 25 июля ВСУ с помощью беспилотников атаковали базы отдыха, расположенные в Кирилловке.
В результате преступных действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Их точное количество уточняетсяговорится в публикации СК РФ в MAX
В результате атак повреждена гражданская инфраструктура. На месте происшествия организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего, пояснила Светлана Петренко.
В Следственном комитете России пообещали дать уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, совершивших очередной террористический акт против мирных граждан.
Ранее сегодня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 8 человек погибли и 14 пострадали в результате атаки ВСУ на туристические базы в поселке Кирилловка.