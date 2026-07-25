Москва25 июлВести.Следственный комитет (СК) России обнародовал видео с последствиями удара украинских беспилотников по базам отдыха в курортном поселке Кирилловка Запорожской области.
По предварительным данным, в результате удара погибли двое детей и шестеро взрослых. Пострадали 14 человек, среди них также есть дети.
На кадрах видно, что главный удар пришелся по беседкам, бассейну и летней веранде.
По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. На месте происшествия работают саперы и криминалисты.