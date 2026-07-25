СК показал кадры последствий удара по базам отдыха в Запорожской области

Появились кадры с места удара по турбазам в Запорожской области СК показал кадры последствий удара по базам отдыха в Запорожской области

Москва25 июл Вести.Следственный комитет (СК) России обнародовал видео с последствиями удара украинских беспилотников по базам отдыха в курортном поселке Кирилловка Запорожской области.

По предварительным данным, в результате удара погибли двое детей и шестеро взрослых. Пострадали 14 человек, среди них также есть дети.

На кадрах видно, что главный удар пришелся по беседкам, бассейну и летней веранде.

По факту атаки возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Следственном комитете. На месте происшествия работают саперы и криминалисты.