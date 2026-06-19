В Запорожской области при атаке ВСУ погибли два человека

Два человека погибли при ударе ВСУ по Запорожской области В Запорожской области при атаке ВСУ погибли два человека

Москва19 июн Вести.В результате атак украинских БПЛА на Запорожскую область погибли два человека, еще один пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его данным, в Токмаке удар пришелся по частному дому, погибла женщина 1956 года рождения.

В Токмакском муниципальном округе был атакован гражданский легковой автомобиль, в котором находились два жителя села Октябрьское. Мужчина 1966 года рождения получил множественные ранения, его сын – парень 2007 года рождения – погиб говорится в сообщении

Кроме того, минувшей ночью беспилотной атаке подвергся Мелитополь. БПЛА были сбиты в северной части города, разрушения получили домовладения в частном секторе, никто не пострадал.

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