Москва19 июнВести.В результате атак украинских БПЛА на Запорожскую область погибли два человека, еще один пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его данным, в Токмаке удар пришелся по частному дому, погибла женщина 1956 года рождения.
В Токмакском муниципальном округе был атакован гражданский легковой автомобиль, в котором находились два жителя села Октябрьское. Мужчина 1966 года рождения получил множественные ранения, его сын – парень 2007 года рождения – погибговорится в сообщении
Кроме того, минувшей ночью беспилотной атаке подвергся Мелитополь. БПЛА были сбиты в северной части города, разрушения получили домовладения в частном секторе, никто не пострадал.
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