Два человека погибли из-за атаки украинского дрона в Запорожской области

Два жителя Запорожской области скончались в больнице после атаки дрона ВСУ Два человека погибли из-за атаки украинского дрона в Запорожской области

Москва11 июн Вести.Два человека погибли в Запорожской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, за минувшие сутки было зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак БПЛА противника на населенные пункты.

Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний. К сожалению, есть и жертвы написал губернатор в MAX

В селе Новоукраинка от осколочных ранений после атаки БПЛА противника в больнице скончались два местных жителя – мужчины 1965 и 1974 годов рождения, сообщил Балицкий.