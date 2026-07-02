Москва2 июлВести.В Запорожской области в результате атаки со стороны Украины погибли двое работников электросетей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Дрон противника нанес удар во время аварийных работ энергетиков.
В результате вражеской атаки БпЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетейнаписал глава региона в мессенджере MAX
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и коллективу "Запорожьеэнерго", потерявшему своих коллег.