Двое работников электросетей погибли при атаке БПЛА в Запорожской области В результате удара украинского БПЛА погибли двое сотрудников "Запорожьеэнерго"

Москва2 июл Вести.В Запорожской области в результате атаки со стороны Украины погибли двое работников электросетей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Дрон противника нанес удар во время аварийных работ энергетиков.

В результате вражеской атаки БпЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей написал глава региона в мессенджере MAX

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и коллективу "Запорожьеэнерго", потерявшему своих коллег.