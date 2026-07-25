Балицкий: восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области

ВСУ атаковали турбазы в Запорожской области, погибли восемь человек Балицкий: восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области

Москва25 июл Вести.Восемь человек погибли, 14 пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на туристические базы в поселке Кирилловка Запорожской области. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Среди погибших – двое детей, среди пострадавших – трое.

Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие – восемь человек, из них двое детей написал Балицкий

Близким погибших и пострадавшим будет оказана вся возможная помощь, заверил губернатор.

Он подчеркнул, что противник целенаправленно бил по мирным жителям. Атаку Балицкий назвал "вопиющим преступлением, которое свойственно только украинскому режиму".

20 июля ВСУ нанесли целенаправленный удар по общеобразовательной школе в Запорожской области. Тогда в результате атаки никто не пострадал.