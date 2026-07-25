Мирошник: ВСУ применили большое число БПЛА для удара по турбазам

Мирошник заявил о большом числе ударных БПЛА при атаке ВСУ на турбазы Мирошник: ВСУ применили большое число БПЛА для удара по турбазам

Москва25 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) при массированном ударе по турбазам в Запорожской области использовали большое количество ударных беспилотников. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 25 июля сообщил, что в результате атаки украинских боевиков на туристические базы в поселке Кирилловка погибли восемь человек, еще 14 пострадали.

В Запорожской области дронной атакой ВСУ нанесен удар по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка… Массированный удар наносился с использованием большого числа ударных дронов написал Мирошник в своем канале в мессенджере MAX

Он также добавил, что среди погибших при украинской атаке два ребенка. Среди пострадавших, как указал Мирошник, также трое несовершеннолетних.

На месте продолжаются спасательные работы и разбор завалов.