Москва25 июлВести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя для РИА Новости удары по базам отдыха в Запорожской области, заявила, что нанесение ударов по мирным жителям представляет собой метод террористов.
Метод, который используют террористы, — удары по мирному населениюсказала Захарова агентству
В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников нанесли удар по базам отдыха, находящимся в Кирилловке. Вследствие атаки среди мирного населения есть погибшие и раненые, в том числе дети.