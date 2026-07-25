Захарова об атаке в Запорожье: удары по мирным жителям - это метод террористов Захарова назвала удар ВСУ по турбазам в Запорожье методом террористов

Москва25 июл Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя для РИА Новости удары по базам отдыха в Запорожской области, заявила, что нанесение ударов по мирным жителям представляет собой метод террористов.

Метод, который используют террористы, — удары по мирному населению сказала Захарова агентству

В ночь на 25 июля Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников нанесли удар по базам отдыха, находящимся в Кирилловке. Вследствие атаки среди мирного населения есть погибшие и раненые, в том числе дети.