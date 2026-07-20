Москва20 июлВести.Уголовное дело возбуждено по факту массированной атаки украинских вооруженных формирований в московском регионе, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Произошедшее ночью в понедельник, 20 июля, квалифицировано по статье УК РФ о совершении теракта.
В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные гражданеговорится в заявлении СК в MAX
В Следкоме подчеркнули, что ведомством будет дана уголовно-правовая оценка действий украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об отражении атаки БПЛА на регион. Известно о двух пострадавших, поврежденных объектах гражданской инфраструктуры и жилых домах.
По словам Воробьева, основные последствия налета дронов зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.