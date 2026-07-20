СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на московский регион

После массированной атаки БПЛА на московский регион возбуждено дело о теракте СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на московский регион

Москва20 июл Вести.Уголовное дело возбуждено по факту массированной атаки украинских вооруженных формирований в московском регионе, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Произошедшее ночью в понедельник, 20 июля, квалифицировано по статье УК РФ о совершении теракта.

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам в Московской области пострадали мирные граждане говорится в заявлении СК в MAX

В Следкоме подчеркнули, что ведомством будет дана уголовно-правовая оценка действий украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об отражении атаки БПЛА на регион. Известно о двух пострадавших, поврежденных объектах гражданской инфраструктуры и жилых домах.

По словам Воробьева, основные последствия налета дронов зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе.