СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по складу во Владимирской области

Дело о теракте завели после атаки на складской комплекс во Владимирской области СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по складу во Владимирской области

Москва3 авг Вести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Об этом ведомство сообщает в MAX.

В понедельник, 3 августа, ВСУ атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов склад Wildberries. Несколько человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в Собинском муниципальном округе Владимирской области (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении

Отмечается, что произошедшее является актом жестокости по отношению к мирному населению со стороны киевского режима и нарушает нормы международного гуманитарного права.

На данный момент известно о трех пострадавших. Один мужчина был ранен в голову, другой получил травму пальца руки, а женщина – незначительное повреждение ноги.