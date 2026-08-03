Число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области выросло до двух

Женщина ранена при атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области Число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области выросло до двух

Москва3 авг Вести.Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на складской комплекс во Владимирской области увеличилось до двух. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.

Ранее стало известно, что в результате происшествия мужчина был ранен в голову, его увезли в больницу на скорой. По обновленным данным, ранения получила еще и женщина.

Еще одна пострадавшая – женщина из соседнего населенного пункта – незначительное повреждение ноги говорится в сообщении Авдеева

Госпитализация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе RWB, атакован был склад Wildberries.