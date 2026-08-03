Москва3 авгВести.Количество пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на складской комплекс во Владимирской области увеличилось до двух. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.

Ранее стало известно, что в результате происшествия мужчина был ранен в голову, его увезли в больницу на скорой. По обновленным данным, ранения получила еще и женщина.

Еще одна пострадавшая – женщина из соседнего населенного пункта – незначительное повреждение ноги

говорится в сообщении Авдеева

Госпитализация не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе RWB, атакован был склад Wildberries.