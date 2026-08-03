Москва3 авгВести.Мужчина пострадал при ударе украинского дрона по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.
Ранее в пресс-службе RWB сообщили, что атакован был склад Wildberries.
В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головыпишет Авдеев
Уточняется, что пострадавшего доставляют в БСМП на машине скорой помощи. Обошлось без серьезных последствий.
Как стало известно из предыдущего сообщения Авдеева, при атаке БПЛА возникло возгорание. На месте работают оперативные службы.