При атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области пострадал мужчина

Мужчина ранен в голову при атаке на склад Wildberries во Владимирской области При атаке БПЛА на склад Wildberries во Владимирской области пострадал мужчина

Москва3 авг Вести.Мужчина пострадал при ударе украинского дрона по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.

Ранее в пресс-службе RWB сообщили, что атакован был склад Wildberries.

В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы пишет Авдеев

Уточняется, что пострадавшего доставляют в БСМП на машине скорой помощи. Обошлось без серьезных последствий.

Как стало известно из предыдущего сообщения Авдеева, при атаке БПЛА возникло возгорание. На месте работают оперативные службы.