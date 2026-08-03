На складе Wildberries под Владимиром сохранилась часть товаров после атаки БПЛА

Часть товаров удалось спасти при пожаре на складе Wildberries под Владимиром На складе Wildberries под Владимиром сохранилась часть товаров после атаки БПЛА

Москва3 авг Вести.Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области удалось сохранить несмотря на пожар, который возник в результате атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе RWB.

В понедельник, 3 августа, в пресс-службе сообщили, что из-за атаки украинских БПЛА на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание.

В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранить говорится в сообщении в Telegram-канале RWB

В компании также отметили, что проведут оценку их объемов. Процесс сортировки товары пройдет после получения разрешения от оперативных служб, добавляется в сообщении.

Пресс-служба RWB также указывала, что в регионе перестроили цепочки поставок Wildberries после атаки украинских боевиков на складской комплекс. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, уточнили в компании.