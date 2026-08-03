Москва3 авгВести.Часть товаров на складе Wildberries во Владимирской области удалось сохранить несмотря на пожар, который возник в результате атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе RWB.
В понедельник, 3 августа, в пресс-службе сообщили, что из-за атаки украинских БПЛА на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области возникло возгорание.
В ходе локализации пожара на логистическом объекте компании во Владимирской области часть товаров удалось сохранитьговорится в сообщении в Telegram-канале RWB
В компании также отметили, что проведут оценку их объемов. Процесс сортировки товары пройдет после получения разрешения от оперативных служб, добавляется в сообщении.
Пресс-служба RWB также указывала, что в регионе перестроили цепочки поставок Wildberries после атаки украинских боевиков на складской комплекс. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, уточнили в компании.