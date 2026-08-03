Москва3 авгВести.Украинский беспилотник атаковал складской комплекс Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.
Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированыговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.
Отмечается, что логистические цепочки пришлось перестроить из-за происшествия. Прием поставок и отгрузку заказов осуществляют на других объектах.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об ударе дрона ВСУ по складскому комплексу, но не уточнил, какой компании принадлежит объект.