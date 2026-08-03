Пресс-служба Wildberries сообщила об атаке БПЛА на склад во Владимирской области

Атакованный БПЛА объект во Владимирской области оказался складом Wildberries Пресс-служба Wildberries сообщила об атаке БПЛА на склад во Владимирской области

Москва3 авг Вести.Украинский беспилотник атаковал складской комплекс Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба RWB в Telegram-канале.

Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают пожарные.

Отмечается, что логистические цепочки пришлось перестроить из-за происшествия. Прием поставок и отгрузку заказов осуществляют на других объектах.

Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об ударе дрона ВСУ по складскому комплексу, но не уточнил, какой компании принадлежит объект.