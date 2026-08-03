Вспыхнувший из-за атаки БПЛА под Владимиром пожар локализован на 100 тыс. кв. м

Пожар, возникший при атаке БПЛА под Владимиром, локализован на 100 тыс. кв. м Вспыхнувший из-за атаки БПЛА под Владимиром пожар локализован на 100 тыс. кв. м

Москва3 авг Вести.Возникший в результате украинской атаки пожар на складе во Владимирской области локализован на площади 100 тысяч квадратных метров. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.

Пожар, вызванный атакой БПЛА на складской комплекс в Собинском округе, локализован на площади 100 тыс. кв. м говорится в сообщении

К тушению привлекли 203 специалистов и 67 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России. Работа продолжается.

Как стало известно ранее, беспилотники ВСУ атаковали складской комплекс Wildberries во Владимирской области в понедельник, 3 августа. Пострадали три человека – двое мужчин и женщина. СК возбудил уголовное дело о теракте.