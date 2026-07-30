Москва30 июлВести.К ликвидации пожара в логистическом центре Wildberries в Пензе, разгоревшемся после атаки украинских беспилотников, привлечены экстренные службы и сотрудники компании, а также авиация и поезд, сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ).
Площадь пожара – более 60 тысяч квадратных метров.
К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании… В Пензе в ликвидации возгорания также задействовали авиацию и пожарный поездговорится в Telegram-канале компании
В результате вражеских ударов пострадали четыре человека, трое из них после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой. Возбуждено уголовное дело о теракте.