При тушении склада Wildberries в Пензе применяется авиация и пожарный поезд

В WB рассказали о привлечении сотрудников к тушению пожара склада в Пензе При тушении склада Wildberries в Пензе применяется авиация и пожарный поезд

Москва30 июл Вести.К ликвидации пожара в логистическом центре Wildberries в Пензе, разгоревшемся после атаки украинских беспилотников, привлечены экстренные службы и сотрудники компании, а также авиация и поезд, сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ (РВБ).

Площадь пожара – более 60 тысяч квадратных метров.

К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании… В Пензе в ликвидации возгорания также задействовали авиацию и пожарный поезд говорится в Telegram-канале компании

В результате вражеских ударов пострадали четыре человека, трое из них после оказания необходимой медицинской помощи отпущены домой. Возбуждено уголовное дело о теракте.