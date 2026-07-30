Более 100 человек тушат пожар на площади в 62 тысячи квадратов на складе в Пензе

Пожар на складе Wildberries в Пензе охватил более 60 тысяч квадратных метров Более 100 человек тушат пожар на площади в 62 тысячи квадратов на складе в Пензе

Москва30 июл Вести.Представители оперативных и экстренных служб работают на месте пожара, начавшегося на логистическом центре Wildberries в Пензе после атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, огонь охватил более 60 тысяч квадратных метров, к ликвидации последствий ударов привлекли не менее ста специалистов.

Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены два пожарных железнодорожных поезда рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Противник совершил атаку на склад рано утром 30 июля, в четверг. По объекту ударили 15 вражеских дронов. Более 200 сотрудников были оперативно эвакуированы, однако избежать пострадавших не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.