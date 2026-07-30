Что известно об атаках на склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

СК: при атаке ВСУ на логистический центр WB в Пензе пострадали несколько человек Что известно об атаках на склады Wildberries в Пензенской области и Удмуртии

Москва30 июл Вести.Украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Пензе и Сарапуле в Удмуртии. После на складах начались пожары. Данные о вражеских ударах – в материале ИС "Вести".

На территории Пензенской области режим воздушной опасности был введен ночью 30 июля, в четверг. Об атаке на комплекс WB сообщил в мессенджере МАХ глава региона Олег Мельниченко.

Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано… На территории склада наблюдается открытое горение написал губернатор

Глава города Олег Денисов предупредил местных жителей, что задымление от пожара может двинуться на улицы, и попросил граждан при появлении едкого запаха закрыть окна и ограничить пребывание вне помещений.

Позже стало известно, что при атаке в Пензе ранения получили несколько человек.

Представители украинских вооруженных формирований нанесли удар беспилотниками по логистическому центру в Пензенской области. В результате атаки произошло возгорание, несколько человек пострадали рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко

Через несколько часов появилась информация об ударе противника по складу в Сарапуле. Сотрудников заблаговременно эвакуировали. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте ЧП работают пожарные расчеты, дежурят кареты скорой помощи. Организован оперативный штаб, куда прибыла врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

По фактам атак СК России возбуждены уголовные дела о терактах.