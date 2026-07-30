Количество пострадавших при атаке ВСУ на склад WB в Пензе выросло до 4 человек

При атаке украинских БПЛА на склад Wildberries в Пензе пострадали 4 человека Количество пострадавших при атаке ВСУ на склад WB в Пензе выросло до 4 человек

Москва30 июл Вести.В результате ударов украинских БПЛА по логистическому центру Wildberries в Пензе пострадали 4 человека, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений, один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачей рассказал глава региона в мессенджере МАХ

После атаки на складе начался пожар, огонь охватил более 60 тысяч квадратных метров. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, привлечены более 100 специалистов, применяется свыше 50 единиц техники и два пожарных поезда.

По факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.