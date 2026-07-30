Москва30 июлВести.В результате ударов украинских БПЛА по логистическому центру Wildberries в Пензе пострадали 4 человека, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены из медицинских учреждений, один человек пока находится в стационаре под наблюдением врачейрассказал глава региона в мессенджере МАХ
После атаки на складе начался пожар, огонь охватил более 60 тысяч квадратных метров. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, привлечены более 100 специалистов, применяется свыше 50 единиц техники и два пожарных поезда.
По факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте.