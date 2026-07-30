Пожар на складе WB под Пензой локализован, в тушении участвует вертолет МЧС

Пожар на складе WB под Пензой локализован, на тушение прибыл вертолет МЧС Пожар на складе WB под Пензой локализован, в тушении участвует вертолет МЧС

Москва30 июл Вести.Вспыхнувший после удара украинских БПЛА пожар в логистическом центре Wildberries в Пензенской области локализован, в тушении участвует вертолет МЧС России. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

Ранее сообщалось, что после атаки на складе WB вспыхнул пожар на площади около 62 тыс. кв. м.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать… На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России. Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожара написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что вертолет может работать в зонах, недоступных для наземной техники — что является преимуществом в сложившейся ситуации и позволяет ускорить тушение огня.

Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

В результате террористической агрессии в Пензенской области пострадали 4 человека.