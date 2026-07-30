Москва30 июлВести.Вспыхнувший после удара украинских БПЛА пожар в логистическом центре Wildberries в Пензенской области локализован, в тушении участвует вертолет МЧС России. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.
Ранее сообщалось, что после атаки на складе WB вспыхнул пожар на площади около 62 тыс. кв. м.
К настоящему моменту пожар удалось локализовать… На помощь пензенским пожарным, которые борются с горением логистического центра, прибыл вертолет МЧС России. Он оборудован специальной емкостью для забора воды и доставки ее в очаг пожаранаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что вертолет может работать в зонах, недоступных для наземной техники — что является преимуществом в сложившейся ситуации и позволяет ускорить тушение огня.
Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.
В результате террористической агрессии в Пензенской области пострадали 4 человека.