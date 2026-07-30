Москва30 июлВести.По фактам атак ВСУ на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии возбуждены уголовные дела о терактах, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республикесообщила Петренко
Украинские боевики атаковали российские регионы утром 30 июля, в четверг, с применяем беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов по складу в Пензенской области пострадали несколько человек, в Сарапуле обошлось без раненых. На обоих объектах после атак зафиксированы возгорания.
В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимостиуказала Петренко
Правоохранители работают на местах, следственные органы установят всех причастных к терактам.