СК возбудил дела после ударов ВСУ по складам WB в Удмуртии и Пензенской области

После ударов ВСУ по складам WB в Удмуртии и Пензенской области возбуждены дела СК возбудил дела после ударов ВСУ по складам WB в Удмуртии и Пензенской области

Москва30 июл Вести.По фактам атак ВСУ на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии возбуждены уголовные дела о терактах, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждены уголовные дела о террористических актах (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на гражданские объекты, в том числе логистические центры в Пензенской области и Удмуртской Республике сообщила Петренко

Украинские боевики атаковали российские регионы утром 30 июля, в четверг, с применяем беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов по складу в Пензенской области пострадали несколько человек, в Сарапуле обошлось без раненых. На обоих объектах после атак зафиксированы возгорания.

В очередной раз киевский режим демонстрирует безразличие и цинизм, нанося удары по местам нахождения большого количества гражданских товаров, в том числе первой необходимости указала Петренко

Правоохранители работают на местах, следственные органы установят всех причастных к терактам.