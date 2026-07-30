По складу Wildberries в Пензе ударили 15 украинских беспилотников Мельниченко: склад Wildberries в Пензе атаковали 15 украинских БПЛА

Москва30 июл Вести.По логистическому центру Wildberries в Пензе ударили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Информирую о принятых мерах по ликвидации последствий вражеской атаки на Пензу, которая случилась рано утром. Несколько БПЛА удалось сбить на подлете к городу, однако 15 достигли логистического центра рассказал глава региона в мессенджере МАХ

Он напомнил о запрете на съемки и публикацию в интернете кадров с места ЧП, указав, что таким образом очевидцы помогают противнику.

Вражеские дроны атаковали склад рано утром 30 июля, в четверг, после там начался пожар. Несколько человек пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.