Москва3 авгВести.Стало известно еще об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.
Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца рукиговорится в сообщении
Ему оказали помощь в районной больнице, пациент продолжит лечение уже дома.
Еще один мужчина, как сообщалось ранее, был ранен в голову, а женщина получила незначительное повреждение ноги.
Как уточнили в пресс-службе RWB, атакован был склад Wildberries.