Число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области возросло до трех

Стало известно о третьем пострадавшем при атаке на склад во Владимирской области Число пострадавших при атаке на склад во Владимирской области возросло до трех

Москва3 авг Вести.Стало известно еще об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Об этом написал в MAX губернатор региона Александр Авдеев.

Стало известно о третьем пострадавшем – молодой мужчина с травмой пальца руки говорится в сообщении

Ему оказали помощь в районной больнице, пациент продолжит лечение уже дома.

Еще один мужчина, как сообщалось ранее, был ранен в голову, а женщина получила незначительное повреждение ноги.

Как уточнили в пресс-службе RWB, атакован был склад Wildberries.