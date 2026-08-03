Число пострадавших при атаке ВСУ во Владимирской области выросло до четырех

Стало известно о четвертом пострадавшем при ударе ВСУ по складу под Владимиром Число пострадавших при атаке ВСУ во Владимирской области выросло до четырех

Москва3 авг Вести.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четвертом пострадавшем при ударе Вооруженных сил Украины по складскому комплексу в Собинском округе региона.

Соответствующее сообщение появилось в мессенджере MAX.

Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказался отмечается в сообщении

Состояние мужчины опасений не вызывает.

Ранее сообщалось, что возникший на складе пожар локализован на площади 100 тыс. кв. м.