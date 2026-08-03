Москва3 авгВести.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о четвертом пострадавшем при ударе Вооруженных сил Украины по складскому комплексу в Собинском округе региона.
Соответствующее сообщение появилось в мессенджере MAX.
Четвертый пострадавший от утренней атаки БПЛА в Собинском округе. Мужчина поступил в БСМП с повреждением в области головы, от госпитализации отказалсяотмечается в сообщении
Состояние мужчины опасений не вызывает.
Ранее сообщалось, что возникший на складе пожар локализован на площади 100 тыс. кв. м.