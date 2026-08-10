Мирошник: ВСУ хотят компенсировать проигрыш на фронте ударами по объектам в РФ

Мирошник объяснил удары киевского режима по гражданским объектам в России Мирошник: ВСУ хотят компенсировать проигрыш на фронте ударами по объектам в РФ

Москва10 авг Вести.Вооруженные силы Украины ударами по российским гражданским объектам пытаются компенсировать неудачи на фронте. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

По словам дипломата, украинская армия сталкивается с серьезными проблемами в том числе на харьковском, днепропетровском и запорожском направлениях.

Это попытки компенсировать тот проигрыш, который получает сейчас украинская сторона... Мы фиксируем большое количество уничтоженной техники, продвижение наших военных сил вперед. Для того чтобы об этом не говорилось в западных медиа, здесь создаются условия, удары по гражданскому населению, гражданским объектам, по промышленным объектам, по маркетплейсам объяснил Мирошник

Утром 10 августа украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска в Татарстане. В результате агрессии 12 человек погибли, еще 39 пострадали.