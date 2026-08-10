Москва10 авг Вести.Атака Вооруженных сил Украины на Нижнекамск – это преднамеренная эскалация и терроризм. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, со стороны киевского режима идет целая серия откровенных террористических актов.

Буквально за последние два дня только на двух инцидентах у нас количество пострадавших мирных жителей уже перевалило за 80 человек. То есть, если мы говорим об ударе по Белгороду и ударе по Нижнекамску, то есть и 18 человек, ну, вот по данным на данный момент по двум инцидентам, у нас погибло. Поэтому это колоссальные цифры, которые говорят о преднамеренной эскалации и использовании террористических методов для того, чтобы наносить удары по гражданскому населению, по гражданским объектам. И в этом случае, конечно же, речь идет о том, что это преднамеренные действия заявил Мирошник

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ на город погибли 12 мирных граждан, еще 39 пострадали.

Также сообщалось об ударе украинских БПЛА по Белгороду, в результате которого пострадало 30 мирных граждан.