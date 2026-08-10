До 30 увеличилось число пострадавших при атаке дронов ВСУ на дом в Белгороде

До 30 увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на жилой дом в Белгороде До 30 увеличилось число пострадавших при атаке дронов ВСУ на дом в Белгороде

Москва10 авг Вести.До 30 увеличилось число мирных граждан, пострадавших 9 августа при атаке украинских беспилотников на жилой дом в Белгороде. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Всего, по данным медиков, от атаки украинских БПЛА на жилой дом в Белгороде пострадало 30 мирных жителей, из них 5 – погибли написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Он также добавил со ссылкой на министра здравоохранения области Андрея Иконникова, что после оказания медпомощи 13 человек продолжают лечение амбулаторно, 12 раненых, среди которых 1 ребенок, остаются в больницах. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести.

Жители поврежденных домов эвакуированы в ПВР. На объекте ведутся восстановительные работы.