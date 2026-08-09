"Начинала задыхаться": жители Белгорода рассказали о ночной атаке ВСУ Жители Белгорода рассказали о пожаре в доме после удара дронов ВСУ

Москва9 авг Вести.Жители многоквартирного дома в Белгороде, который загорелся в результате атаки украинских ударных дронов, в интервью ИС "Вести" рассказали, как им удалось пережить эту ночь.

Ровно в полночь враг атаковал Белгород ударными беспилотниками. Один из дронов целенаправленно ударил в крышу жилого дома, произошел мощный взрыв. Фрагменты крыши раскидало на десятки метров вокруг. Начался сильный пожар, который распространился на всю кровлю.

Началась новая атака и я думаю, что-то не то. Вышел в коридор. Потом мы с женой в ванную зашли и до двух часов просидели в ванной рассказал местный житель

Железную дверь одной из квартир поднимали с лестничного пролета, ее вырвало вместе с крепежами. В большинстве квартир выбило все окна. Оглушенные и испуганные жильцы в спешке покидали места жительства. Едкий дым быстро заполнял все этажи.

Если бы лежала на кровати, меня бы посекло [осколками]. Я вовремя поднималась. Все основное время я стояла в коридоре. Дверь заклинило. Спасибо спасателям, вскрыли мне дверь, уже задыхаться начинала. Потому что, когда загорелись машины, дым сюда повалил, горели напротив моих окон поделилась жительница Белгорода

Несмотря на опасность с неба, до самого утра пожарные расчеты боролись с огнем. С рассветом в поврежденные дворы зашли коммунальщики и волонтеры.

29 многоквартирных домов, а также автомобили, административные, социальные и коммерческие объекты оказались под ударом украинских беспилотников. По последним данным, жертвами удара боевиков стали пять человек, более 20 пострадали. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев сообщил, что семьи погибших получат всю необходимую помощь.