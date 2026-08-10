МИД: удары ВСУ по мирным объектам РФ - военное преступление, но Запад молчит Мирошник: удары ВСУ по мирным объектам России - военное преступление

Москва10 авг Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести" назвал военными преступлениями удары киевского режима по мирным объектам в России.

Мирошник отметил, что удар ВСУ по Нижнекамску, в результате которого есть погибшие и пострадавшие, был целенаправленным, киевский режим задействовал десятки дронов.

В медиа западных, знаете, уже перестало звучать, что то, что они делают, является военным преступлением. А это имеет все критерии военного преступления и нарушений норм, которые заложены в Женевских конвенциях, доппротоколах, различных международных документов, которые ограничивают использование военных возможностей против гражданского населения сказал Мирошник

Он подчеркнул, что мирное население не может быть целью ударов, какими бы целями ни руководствовались те, кто их планирует.