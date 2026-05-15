Мирошник объяснил, почему на Западе не замечают вину ВСУ Мирошник: ВСУ творят преступления, потому что у них есть "дипломатическая крыша"

Москва15 мая Вести.Вину ВСУ, которые совершают преступления, в международном сообществе на Западе не замечают, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Несмотря на очевидное нарушение норм международного гуманитарного права, на Западе предпочитают отмалчиваться по поводу того, что ВСУ беспилотниками атакую мирных граждан. Как это произошло при атаке беспилотников на Рязанскую область, где в результате налета погибли четыре человека.

Опубликованные сегодня материалы - летит тяжелый дрон и врезается в многоэтажный дом, есть и там погибшие, там пострадавшие, здесь нет двойных трактовок. Это террористические акты, потому что они [ВСУ] рассчитывают на определенный политический эффект, и это нарушение норм международного гуманитарного права. То есть это запрещенные формы и методы войны, если выражаться правовой терминологией. А если говорить по-человечески, то вот такого рода вещи они позволяют себе, потому что у них есть "дипломатическая крыша" сказал Мирошник

Дипломат отметил, что у киевского режима есть спонсоры, которые заинтересованы в том, чтобы активно распространялся нарратив о вине России, а не Украины.

Есть у них спонсоры, которые сидят и говорят: "Ребята, не надо Украину рассматривать, не надо возбуждать никакие преследования, не будем мы создавать, запускать никакие комиссии, которые будут что-либо расследовать. У нас есть Россия, давайте Россию расследовать. Давайте Россию обвинять в чем угодно, даже в самых фейковых вариантах". Поэтому это та реальность, которая сегодня есть. И сегодняшняя Рязань, как и вчерашний условный Белгород - это все прямая вина Запада и выкормыша, которого они содержат, вооружают и защищают на международных площадках указал Мирошник

Ранее областное правительство объявило о введении в Рязани режима ЧС 15 мая после атаки вражеских дронов на город.