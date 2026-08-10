Москва10 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ), совершая террористические атаки по российским регионам при помощи беспилотников, пытаются достичь определенного политического эффекта по запугиванию мирного населения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Это использование военных возможностей для того, чтобы достичь некого политического эффекта. Политический эффект – это в первую очередь запугивание гражданского населения путем убийства, калечения и распространения данных о совершенных преднамеренных преступлениях, то есть это попытка давить на гражданское население внутри государства, по которому наносятся вот такого рода террористические акты сказал дипломат

10 августа мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о трауре по погибшим в Республике Татарстан после атак украинских беспилотников. Утром украинские боевики нанесли массированные удары по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. В результате террористической агрессии погибли 12 человек, еще 39 пострадали.