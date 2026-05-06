Москва6 мая Вести.Атака на Джанкой показывает, что Украине не нужен режим прекращения огня. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что такая атака доказывает, что Украина никогда не выполняет свои обязательства по гуманитарным действиям.

Пять человек погибло в Джанкое, у нас пять человек ранены на территории Брянской области и еще на целом ряде других направлений у нас есть раненые или погибшие мирные жители. Вот это называется режим прекращения огня, который вводит Украина. То есть Украина никогда не выполняет свои обязательства по вот такого рода гуманитарным действиям рассказал Мирошник

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в крымском городе Джанкой погибло 5 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.